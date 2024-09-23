Оформление пенсии: какие документы нужны и надо ли идти в ПФУ

Подача заявления не займет много времени

В Украине граждане могут оформить пенсионные выплаты онлайн. Для этого необходимо собрать ряд документов.

Подать заявление на назначение пенсии можно через личный кабинет портала Пенсионного фонда Украины. Об этом объясняют на информационной странице веб-портала.

Какие скан-копии документов необходимы для выплаты

паспорт;

справка идентификационного кода;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы;

справка о заработной плате;

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.

Как подать заявление на оформление выплаты через веб-портал

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в левом боковом меню выбрать раздел "ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ" и нажать на вкладку "ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ";

ознакомиться с краткой инструкцией и пошагово заполнить атрибуты заявления;

добавить заранее просканированные документы и нажать "СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ";

проверить внесенные в заявление данные, если все верно, — нажать "ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ";

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как через веб-портал электронных услуг ПФУ проверить статус пенсии.