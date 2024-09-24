Прибавку к пенсии продлили до конца года, но не всем пенсионерам

Есть четыре условия для начисления

Некоторые пенсионеры должны получать к своим выплатам надбавки от государства или международных гуманитарных организаций. Некоторые люди рассчитывают на дополнительные средства в октябре.

Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Дополнительная выплата предусмотрена для пенсионеров, имеющих пенсию менее 3250 гривен и проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. В то же время они не должны получать дополнительные денежные выплаты от каких-либо международных организаций или помощи для ВПЛ после 1 марта 2023 года.

Сумма рассчитывается как разница между этой суммой и текущей пенсией. Например, если человек имеет пенсию в 2800 гривен, то надбавка будет составлять 450 гривен.

Эта помощь начисляется к выплате автоматически до конца 2024 года.

Напомним, ранее Телеграф писал, что с 1 октября пенсионеры могут получить значительную надбавку.