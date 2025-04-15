Зрідка бачиться з президентом за вечерею: де зараз Меланія Трамп і чим займається

Дружина Трампа зосереджена на власних проєктах

Меланія Трамп — перша леді Сполучених Штатів Америки, до якої була прикута увага преси під час виступу Дональда Трамп у Конгресі. Починаючи від другої президентської каденції лідера США, Меланія не часто з'являється на публіці.

"Телеграф" розкаже, де зараз Меланія Трамп і чим вона займається, у той час як Дональд Трамп дивує своїми абсурдними заявами.

Чим зараз займається Меланія Трамп

Останнім часом перша леді США практично не відвідує публічні заходи та зосереджується на власних справах. Інсайдер, близький до Трампа повідомляв, що "вона ніколи не буде традиційною першою леді, бо це не в її стилі", пише видання People.

Меланія рідко відвідує публічні заходи, фото Getty Images

Дружина президента США зосереджена на своєму документальному фільмі для Amazon Prime Video режисера Бретта Ратнера. Вона займається просуванням стрічки разом з Фернандо Сулічіним.

Відомо, що знімання вже розпочалися, зокрема й у Білому домі. Зазначається, що з цієї причини Меланія повернулася з Мар-а-Лаго, курортної вілли на у Палм-Біч, яка належить Трампу, у Вашингтон. Там вона проводить більшість часу зараз. Що за фільм — наразі невідомо. Утім, видання Variety зазначало, що стрічка має вийти у другій половині 2025 року.

Мар-а-Лаго у Палм-Біч, фото з інстаграм-сторінки вілли

Мар-а-Лаго у Палм-Біч, фото з інстаграм-сторінки вілли

Повідомляється, що Меланія планує з'являтися з Дональдом на заходах тільки у "доречних випадках", коли її присутність є обумовленою протоколом. Йдеться про важливі міжнародні події.

Також інсайдер повідомляє, що Меланія і Дональд часто бувають в одному домі — на Мар-а-Лаго. Утім, там вони зрідка бачаться лише за вечерею.

"[Дональд і Меланія] обидва живуть у Мар-а-Лаго і мають квартири в Білому домі. Але вона веде своє власне життя і приєднується до нього, коли це доречно, в будь-якому місці", — розповіло джерело.

Меланія та Дональд не часто бачаться навіть вдома, фото Getty Images

Під час другого президентства Дональда Меланія також планує відновлювати ініціативу Be Best. Її створили у травні 2018 року як "інформаційну кампанію" для протидії цькування дітей та епідемії опіоїдів.

Перша леді розповідала Fox & Friends, що планує розширювати цю ініціативу після того, як стрімінгові сервіси не надто підтримували її під час першої каденції Трампа: "Уявіть, що ми могли б зробити в ті роки, якби вони об'єдналися навколо мене і навчали дітей і захищали їх про соціальні мережі та їхнє психічне здоров'я".

Де Меланію Трамп бачили востаннє

Востаннє Меланія з'являлась на публіці під час виступу президента США у Конгресі. В американських медіа писали, що поведінка Меланії була такою, ніби їй не подобається там бути, утім, доводилось діяти за протоколом. Вона намагалась усміхатися та мляво аплодувала своєму чоловіку.

Меланія була на виступі Трампа у Конгресі, фото Getty Images

Також, коли Меланія рухалась з Дональдом до лімузину, вона різко відсмикнула руку президента. Це теж може бути знаком, що їхні стосунки давно охололи.

Меланія відсмикнула руку Трампа, фото Getty Images

На початку квітня Меланія з'являлась на церемонії вручення Міжнародної жіночої нагороди за мужність у Державному департаменті у Вашингтоні. Вона була співведучою цього заходу, тоді як нагороджував жінок держсекретар Марко Рубіо. Дружина Трампа одягнула на церемонію леопардове пальто, вартістю 11 – 12 тисяч доларів.

Меланія з'явилась на заході в дорогому пальто, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп не носив обручку в жодному зі своїх шлюбів. Теперішня дружина Меланія теж не стала винятком.