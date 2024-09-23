На 150% дорожче, аніж торік: ціни на салатний овоч не стоять на місці

Цей овоч б'є рекорд за ціною

Відпускні ціни на огірок на українському ринку продовжують гойдатись і наразі цей овоч дешевшає. Попри це салатний овоч все одно істотно дорожчий, аніж у 2023 році.

Наразі вартість тепличного огірка становить 40-55 гривень за 1 кілограм, а тижнем раніше купити його можна було на 11% дорожче. Цінник залежить від сорту, якості та обсягів партії, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"Варто зазначити, що уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося, навіть попри значне зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту. Наразі цю продукцію пропонують поодинокі господарства, які відвантажують на ринок залишкові партії овочів середньої та низької якості", — кажуть експерти.

Водночас, хоча огірок знову здешевшав, наразі цей товар надходить у продаж на 150% дорожче, аніж під час тогорічного сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з овочів борщового набору почав дорожчати. Аналітики виокремили аж чотири фактори, які вплинули на ціну.