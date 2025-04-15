Україна — Румунія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро з футзалу (відео)

Зустріч фактично є товариською

У вівторок, 15 квітня, збірна України з футзалу проведе свій завершальний матч у відборі на чемпіонат Європи-2024. Напередодні Синьо-жовті обіграли Кіпр і після осічки Румунії вийшли на фінальний турнір з першого місця в групі.

Пряма відеотрансляція матчу Україна – Румунія доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу відбору на чемпіонат Європи-2026 з футзалу Україна — Румунія:

Гра не має принципового характеру, адже у кваліфікаційній групі 1, де виступає наша команда, остаточні місця були розподілені ще в 5-му турі. Синьо-жовті виграли свій квартет і напряму пробилися на чемпіонат Європи-2026. Збірна Румунії посіла друге місце у групі й, ймовірно, зіграє у стиковому раунді відбору, як одна з восьми найкращих команд, що посіли другі місця. Для цього румунам достатньо не програти із розгромним рахунком.

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