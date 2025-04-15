По всій Україні не працювали термінали: що відомо про збій у ПриватБанку

У Приватбанку визнали наявність технічних проблем

Масштабний збій у роботі Приватбанку стався у вівторок, 15 квітня. Банкомати та термінали перестали працювати в багатьох містах України, а гроші при оплаті в магазинах знімалися з карток, але до продавців не доходили.

Про це повідомляє журналіст "Телеграфу". Коли відновиться нормальна робота банківських послуг – поки невідомо.

"Оплату з карти у магазині знімає, але в сам магазин оплата не приходить. Також не повертаються гроші назад на карту", — йдеться у повідомленні. Слід зауважити, що в цьому випадку мова йде про розрахунок карткою Приватбанку у одному з магазинів Тернополя. Згодом, стало відомо, що кошти таки повернулися на картку журналіста.

У Львові ситуація не краща – клієнти не можуть розрахуватися картками в магазинах, а банкомати та термінали взагалі не функціонують. Користувачі з міста Дніпро також повідомляють про відмову банкоматів та терміналів обслуговувати клієнтів.

Цікаво, що мобільний застосунок Приватбанку працює без перебоїв, тоді як проблеми стосуються лише фізичних пристроїв – банкоматів і терміналів.

"У мережі магазинів "Аврора" через технічний збій приймають лише готівку", — повідомляють "Телеграфу".

Проблеми з оплатою картками Приватбанку зафіксовані й у столиці. Співзасновник Monobank Олег Гороховський звернув увагу на ситуацію: "Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картками у торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі".

У самому Приватбанку визнали наявність технічних проблем, але запевнили, що збій був нетривалим. "Були складнощі під час розрахунків в pos-терміналах у деяких клієнтів. Зараз система працює в нормальному режимі", – прокоментували в банку для "Економічної правди".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що клієнтка не оцінили сарказм працівника Приватбанку та поскаржилася на хамську відповідь. Ми розповіли подробиці інциденту.