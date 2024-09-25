До 30 тыс грн: кому из ветеранов и где выплачивают ежегодную денежную помощь

Есть одна категория военных, не имеющих право на это начисление

Военные в Украине имеют право на денежное обеспечение. При определенных условиях некоторым бойцам также предусмотрены денежные помощи при разных обстоятельствах.

Одна из них выплачивается в столице. Помощь также предусмотрена для семей погибших военных, имеющих право на эту выплату, говорится на портале услуг Kyiv Digital, передает Armyinform.

Кто получит выплату и в какой сумме

Материальная помощь предоставляется решением Киевского городского совета раз в год. В прошлом году сумма составляла:

киевлянам-участникам АТО — по 5 тысяч гривен;

киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью I группы — по 30 тысяч гривен;

киевлянам-участникам АТО, Защитникам и Защитницам с инвалидностью II группы — по 20 тысяч гривен;

членам семей погибших киевлян-участников АТО — по 30 тысяч.

Отмечается, что такая ежегодная денежная помощь не будет осуществляться для киевлян, являющихся участниками боевых действий, выполнявших или выполняющих задачи во время полномасштабного вторжения России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военным ежемесячно выплачивают премии. Имеется зафиксированная минимальная сумма.