Два сини від різних шлюбів. Що відомо про дітей нардепа Миколи Тищенка

Нардеп був у шлюбі тричі і має двох дітей

Відомий український політик та колишній ресторатор Микола Тищенко, якому продовжили домашній арешт на два місяці за підозрою в незаконному позбавленні волі та катуванні колишнього військовослужбовця, — батько двох дітей від різних жінок. Своїх синів він тримає поза камерами, однак раніше ділився кадрами сімейного життя.

Дітям колишнього народного депутата — 20 і 8 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про синів Миколи Тищенка.

Що відомо про старшого сина Миколи Тищенка

Первісток Тищенка Данило народився 6 березня 2005 року. Тоді Микола був у шлюбі з Ларисою Тищенко. Вона була його ровесницею та подругою юності. Однак шлюб тривав недовго — пара розлучилася. Сам Тищенко ділився, що ці стосунки розірвалися через те, що чоловік надає перевагу молодшим жінкам, а дружина була з ним одного віку.

Раніше Микола Тищенко розповідав, що Данило забороняє йому себе знімати і викладати у соцмережі. Однак у день свого народження, 6 років тому, хлопцеві виповнилося 14 і він зробив виняток.

Що відомо про молодшого сина Миколи Тищенка

Молодший син Тищенка Давид народився від третього шлюбу з Аллою Барановською. Він з’явився на світ в лютому 2017 року. У травні того ж року відбулося хрещення хлопчика у Видубицькому монастирі в Києві. На світлинах з того періоду Микола демонстрував щасливу сім’ю: він показував дружину, сина. Зараз молодшій дитині Тищенка 8 років.

Микола Тищенко до депутатства із маленьким сином

Микола Тищенко до депутатства із маленьким сином

У лютому 2025 року у Давида був день народження. Його мама, Алла Барановська з цієї нагоди виклала фото із сином. У дописі вона написала зворушливий підпис: "Сину, ми з татом любимо тебе безмежно. Я зроблю все, щоб ти зберіг щасливі спогади у такі турбулентні часи… Твої мама і тато завжди поруч! З днем народження, мій хлопчик з дивовижно глибокими очима!".

Колишня дружина Тищенка також поділилася у сторіс архівними знімками Миколи із сином. Вона написала, що сумує за тим часом, коли син був маленьким.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя екс-"слуги народу" Кормишкіної. У 2022 році депутатка вдруге вийшла заміж за миколаївського аграрного бізнесмена Юрія Кормишкіна, вже маючи сина від першого шлюбу.