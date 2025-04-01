Рівненського цілувальника з ТЦК не списали: де він тепер служить і яка у нього зарплата

Ярмошевич не затримався на передовій

Керівник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки на робочому місці, перевівся в бойову частину. Проте, він пробув там недовго.

Ярмошевич уже повернувся із передової, про що свідчить його декларація про доходи. Скандальний військовослужбовець знову на посаді тепер у Закарпатському ОТЦК.

З документа випливає, що на Закарпатті за 2024 рік він отримав 226 292 грн зарплати та ще понад 48 000 грн "додаткових благ".

Нагадаємо, у березні 2024 року мережу сколихнуло відео, на якому Ярмошевич цілується з кількома жінками у різний час. У Сухопутних силах заявляли, що дадуть "належну оцінку" як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення секретного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Згодом з’ясувалося, що Ярмошевич збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Такі висновки можна зробити, якщо вивчити електронні декларації полковника за 2022 та 2023 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з військовослужбовців ЗСУ, намагаючись підтримати підполковника Олександра Ярмошевича, опублікувала фото із чоловіком, де вони цілуються. Однак реакція користувачів мережі прокотилася хвилею хейту в коментарях.