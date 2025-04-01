У Донецьку запрацювала радіостанція французького холдингу, що агітує за службу в армії РФ

Раніше французька компанія NRJ Group публічно підтримувала Україну

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку почала працювати радіостанція NRJ (ENERGY), яка між піснями закликає йти воювати за Росію. Ця радіостанція належить французькій компанії, але на окупованих територіях працює під контролем російського "Газпрому".

Передавач радіостанції встановили в січні 2024 року, він покриває сигналом територію до 50 кілометрів. Про це йдеться у матеріалі видання The Insider.

Радіостанція крім звичайної музики транслює заклики "приєднуватися до СВОїх" і підписувати контракт з російською армією, повідомляє видання. Права на використання бренду NRJ в Росії має компанія "ГПМ Радіо", яка входить до "Газпром-Медіа Холдингу".

Також у розслідуванні зазначається, що в Україні ліцензію на цей бренд має київський медіахолдинг "Еволюція". Проте на міжнародній карті мовлення NRJ Group України немає.

Цікаво, що раніше французька компанія NRJ Group публічно підтримувала Україну. За інформацією The Insider, вона організовувала благодійні вечори, де збирала гроші для асоціації Doc4Ukraine. Ця організація допомагає українським лікарням, дитячим будинкам і закладам для літніх людей у зоні бойових дій.

Журналісти The Insider звернулися до французької компанії з проханням прокоментувати роботу їхньої радіостанції в окупованому Донецьку. Наразі NRJ Group не надала жодної відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Радіо судного дня" передало рекордну кількість повідомлень. Повідомляється, що такого не було навіть перед війною.