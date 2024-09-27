Щороку по майже 1200 грн: де українцям нараховується грошова допомога

Розмір залежить віл прожиткового мінімуму

Непрацездатні українці з одної територіальної громади в Донецькій області отримають грошову допомогу.

Вона виплачуватиметься з метою поповнення мобільного телефону з функцією відеоспілкування для осіб з інвалідністю по слуху. Про це повідомили у Telegraf-каналі "Харків. З Бахмутом у серці.".

Її розмір визначається як 0,5 від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, тобто станом на 2024 рік це 1180,5 гривень. Грошова допомога надаватиметься щорічно без урахування суми доходів, але за умови, що особа перебуває на обліку в Централізованому банку даних з проблем інвалідності, як особи з інвалідністю з ураженням органів слуху.

Для виплати особі потрібно зібрати документи та надіслати їх скан або фотокопії на електронну адресу [email protected]. Зокрема:

заяву про надання матеріальної допомоги;

паспорт громадянина України (у разі звернення на користь дитини з інвалідністю додатково подається свідоцтво про народження дитини);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності зі слуху (при зверненні на користь дитини з інвалідністю – подається довідка ЛКК про встановлення дитині групи інвалідністю зі слуху);

відомості про реквізити особистого поточного рахунку заявника за стандартом IBAN, відкритого у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"/ АТ "ПУМБ"/ АТ "Сенс Банк"/ АТ "Райффайзен Банк" або у філіях Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк".

Якщо виникнуть запитання, то відповідь на них можна отримати, подзвонивши на номер 099-713-39-80 (через месенджер Viber).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бізнесмени з Донецької області можуть отримати до 36 тисяч гривень на підтримку, запуску та відновлення господарської діяльності.