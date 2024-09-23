До 36 тис грн на бізнес: українці яких областей отримають грошову допомогу

Заяву можна подати електронно

Деякі українці, що постраждали від війни, розраховують на грошову допомогу. Вона буде здійснена на підтримку, запуску та відновлення господарської діяльності.

Сума виплати коливається від 26 до 36 тисяч гривень і надаватиметься вона від "Естонської ради у справах біженців". Про це повідомили на сайті представництва.

На цю суму можуть чекати підприємства, які були змушені переїхати в інший регіон нашої країни та повернулися на свої попередні місця проживання після вимушеного переміщення.

Грошову допомогу можна буде витратити на купівлю товарів і послуг, які необхідно спрямувати на масштабування виробництва та отримання доходу.

Хто може подати заяву на виплату

Таку можливість мають господарства, які працюють у:

тваринництві;

рослинництві;

бджільництві;

городництві;

приготуванні харчових продуктів;

надання послуг;

пошитті/ремонті одягу;

ремеслах.

Заявки на виділення коштів розглядатимуть від підприємств:

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Кіровоградській області;

у Миколаївській області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

у Черкаській області.

Зареєструватись на грошову допомогу можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову допомогу на оплату комуналки для ВПО в одному з обласних центрів.