Ежегодно по почти 1200 грн: где украинцам начисляется денежная помощь

Размер зависит от прожиточного минимума

Нетрудоспособные украинцы из одного территориального общества в Донецкой области получат денежную помощь.

Она будет выплачиваться для пополнения мобильного телефона с функцией видеообщения для лиц с инвалидностью по слуху. Об этом сообщили в Telegraf-канале "Харьков. С Бахмутом в сердце".

Ее размер определяется как 0,5 от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, то есть по состоянию на 2024 год это 1180,5 гривен. Денежная помощь будет предоставляться ежегодно без учета суммы доходов, но при условии, что лицо состоит на учете в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности как лицо с инвалидностью с поражением органов слуха.

Для выплаты лицу нужно собрать документы и отправить скан или фотокопии на электронный адрес [email protected]. В частности:

заявление о предоставлении материальной помощи;

паспорт гражданина Украины (в случае обращения в пользу ребенка с инвалидностью дополнительно подается свидетельство о рождении ребенка);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

заключение медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности по слуху (при обращении в пользу ребенка с инвалидностью – подается справка ЛКК об установлении ребенку группы инвалидностью по слуху);

сведения о реквизитах личного текущего счета заявителя по стандарту IBAN, открытого в АО КБ "ПРИВАТБАНК"/ АО "ПУМБ"/ АО "Сенс Банк"/ АО "Райффайзен Банк" или в филиалах Донецкого областного управления АО "Ощадбанк".

Если возникнут вопросы, ответ на них можно получить, позвонив на номер 099-713-39-80 (через мессенджер Viber).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бизнесмены из Донецкой области могут получить до 36 тысяч гривен на поддержку, запуск и возобновление хозяйственной деятельности.