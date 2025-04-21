Папа Римський допомагав ЗСУ: телеведучий поділився неймовірною історією

Понтифіка назвали "Таємним Сантою"

Померлий Папа Римський Франциск у 2023 році нібито закуповував дрони на потреби ЗСУ. З цією метою він виділив власні кошти.

Історією поділився телеведучий, історик та колишній співробітник УІНП Олександр Зінченко у своєму Facebook. За його словами, відповідний епізод стався у 2023 році.

"Тепер я можу відкрити таємницю: гроші на два мавіки для 93 бригади Холодний Яр у грудні 2023 року передав Папа", — написав він.

Зінченко повідомив, що у грудні 2023 року довірена особа понтифіка зв’язалася з ним і передала гроші на купівлю дрона для ЗСУ на умовах таємності. Цей БПЛА був названий "Сантою", а Папу Римського назвали "Таємним Сантою", оскільки його особу заборонили розкривати.

"Коли довірена особа, яка передала гроші, знайде можливим і доречним прокоментувати цю історію публічно - вона це зробить. Сьогодні для цієї людини - день втрати близької людини і друга. Тому я б дуже просив ввічливо витримати паузу", — додав він.

Схоже, що в цю історію повірили не всі, оскільки Зінченку довелося відповідати на додаткові питання. Наприклад, про те, чому глава католицької церкви не купив для ЗСУ щось серйозніше, і чому про цей епізод не було відомо до цього.

Як відомо, Папа Римський Франциск після початку російського вторгнення в Україну зробив багато суперечливих заяв. Тому українці здебільшого ставляться до нього з прохолодою.