Оголошено переможців конкурсу "Стінописи опору": який вигляд мають їхні роботи (фото)

Поки невідомо, де саме будуть розташовані графіті

В Україні визначили переможців мистецького конкурсу "Стінописи опору", який започаткували Рух опору Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Центром національного спротиву. Проєкт має на меті не лише популяризувати образи спротиву, а й перетворити вулиці українських міст на простір пам’яті, надії й нескореності.

Як оголосив художник Андрій Єрмоленко, член журі від імені організаторів, переможцями стали:

Сергій Брильов — "за влучний зоровий удар по пропаганді";

Вікторія Гуніна — "за тонке поєднання болю і надії";

Ярема Стецик — "за візуальну мову, яка говорить гучніше за гасла".

Їхні роботи невдовзі стануть муралами у містах, які символізують боротьбу та спротив. Кожна з них — це не лише художній твір, а й позиція: проти війни, проти окупації, за свободу, за правду.

Презентація конкурсу відбулася в Укрінформі. Як пояснила речниця Центру національного спротиву з позивним Липа, ідея полягає у створенні візуального символу національного опору — аби кожен українець, незалежно від місця проживання, бачив, що боротьба триває і його внесок у неї не забутий. Ескізи для конкурсу приймали у будь-якій техніці. Художники зображували обличчя героїв, емоції народу, а також уособлення так званого "Духу опору".

Художник і культурний діяч Андрій Єрмоленко підкреслив, що участь могли брати не лише професійні митці. Вже є домовленості з низкою міських рад і громад щодо створення майбутніх муралів — кожен із них може мати географічну прив’язку або присвяту місцевому герою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 18 березня 2025 року в Україні відзначили 11 років від початку офіційної окупації Криму Російською Федерацією. Попри тривалий час під російським контролем, багато мешканців півострова не припинили чинити опір окупаційній владі.