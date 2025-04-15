У міськраді Ужгорода проходять обшуки: депутат повідомив подробиці

Наразі представники міської влади не надали офіційних коментарів

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в Ужгородській міській раді. Силовики перевіряють діяльність Департаменту міської інфраструктури.

Про це у вівторок, 15 квітня, у своєму телеграм-каналі повідомив місцевий депутат та журналіст Віталій Глагола. За наявною інформацією, обшуки пов'язані з розслідуванням щодо грошей, виділених на створення нового автобусного підприємства в місті.

"Обшук триває в рамках кримінального провадження за статтею 191 ККУ — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", — зазначив Глагола у своєму повідомленні.

За словами журналіста, правоохоронці перевіряють інформацію про можливе нецільове використання бюджетних коштів. Ці кошти були спеціально виділені для створення нового автотранспортного підприємства в Ужгороді.

Слідчі дії розпочалися вранці 15 квітня. Наразі представники міської влади не надали офіційних коментарів щодо ситуації.

Стаття 191 Кримінального кодексу України, за якою відкрито провадження, передбачає відповідальність за фінансові порушення з використанням службового становища. Покарання за такі злочини може сягати від штрафу до позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагажаємо, раніше "Телеграф" писав, що у грудні 2023 року в мерію Ужгорода теж прийшли з обшуками правоохоронці. Тоді оперативники проводили слідчі дії у Департаменті міської інфраструктури, КП "КШЕП" та у відділі, який відповідає за капітальне будівництво.