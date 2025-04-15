У Києві прорвало трубопровід: автомобілі "пливуть" в окропі (відео)

У мережі з'явилися кадри з місця аварії

У Києві стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського, неподалік станції метро "Звіринецька". Через аварію на дорозі утворилися серйозні ускладнення в русі транспорту в напрямку мосту Патона.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію.

Вода залила проїжджу частину на бул. Міхновського

На місці інциденту утворилося глибоке затоплення гарячою водою — потоки окропу залили дорогу настільки, що автомобілі буквально "плавають". Відео події публікують у місцевих телеграм-каналах.

Гаряча вода потрапила і на тротуари. На деяких відео видно, як підтопило автобусну зупинку.

Також у мережі пишуть, що заливає окропом і підземний перехід з входом на станцію "Звіринецька". Очевидці поділилися кадрами з місця події.

Наразі невідомо причину аварії. Однак на місці вже працюють усі відповідні служби.

Нагадуємо, що днями у Дніпрі спостерігаються масштабні перебої із водопостачанням. Основна частина скарг надходить із лівобережної частини міста.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною став прорив труби у Ломівському районі. Через це кілька вулиць залишилися без водопостачання. Водночас пресслужба "Дніпроводоканалу" повідомляє, що аварія сталася в районі Донецького шосе.

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