У Києві прорвало трубопровід: автомобілі "пливуть" в окропі (відео)
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У мережі з'явилися кадри з місця аварії
У Києві стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського, неподалік станції метро "Звіринецька". Через аварію на дорозі утворилися серйозні ускладнення в русі транспорту в напрямку мосту Патона.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію.
На місці інциденту утворилося глибоке затоплення гарячою водою — потоки окропу залили дорогу настільки, що автомобілі буквально "плавають". Відео події публікують у місцевих телеграм-каналах.
Гаряча вода потрапила і на тротуари. На деяких відео видно, як підтопило автобусну зупинку.
Також у мережі пишуть, що заливає окропом і підземний перехід з входом на станцію "Звіринецька". Очевидці поділилися кадрами з місця події.
Наразі невідомо причину аварії. Однак на місці вже працюють усі відповідні служби.
Нагадуємо, що днями у Дніпрі спостерігаються масштабні перебої із водопостачанням. Основна частина скарг надходить із лівобережної частини міста.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною став прорив труби у Ломівському районі. Через це кілька вулиць залишилися без водопостачання. Водночас пресслужба "Дніпроводоканалу" повідомляє, що аварія сталася в районі Донецького шосе.
Раніше "Телеграф" писав, що кияни скаржаться на відключення світла. Що кажуть в "Укренерго".