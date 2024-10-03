Гривна прошла путь обесценивания: каким будет курс доллара в октябре и в конце года

НБУ продолжает работать с политикой управляемой гибкости

На валютном рынке в Украине в течение октября курс доллара не претерпит значительных изменений. Однако ближе к концу года показатели будут расти.

Как говорит президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, передает "Факты ICTV", гривна уже прошла основной период обесценивания. Курс американской валюты в этом месяце может колебаться в пределах 41,3–41,4 гривны.

По его словам, у регулятора есть достаточно золотовалютных резервов, которые позволяют быть основным продавцом валюты и обеспечивать спрос. НБУ продолжает придерживаться политики управляемой гибкости, поэтому в любой момент он может продать больше или меньше валюты.

"Основной девальвационный тренд мы прошли, начиная с мая и до середины лета, когда наличный курс доллара с отметки 39,5 грн перевалил 40 грн и чуть ли не поднялся до 42 грн. Но потом Национальный банк скорректировал курс и сегодня у нас есть 41,3- 41,4 грн", — рассказал Дубас.

Согласно его прогнозу, в октябре курс доллара будет находиться в пределах 41,1-41,4 гривны, а на конец года — 41,3-41,7 гривны.

Курс доллара в Украине на 3 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 3 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,42 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2755 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какого курса доллара в Украине ожидать в течение этой недели.