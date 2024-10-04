Дітям в Україні виплатять грошову допомогу до Різдвяних свят: де саме

Є фіксований розмір нарахування

Деякі сім'ї з дітьми в Україні можуть отримати одноразову грошову допомогу в 5 тисяч гривень. Заяву на нарахування виплати треба подати до 1 листопада.

Як мовиться в Чернівецькій обласній військовій адміністрації, виплати нададуть для підтримки дітей загиблих чи померлих військовослужбовців та волонтерів. Їм необхідно буде зібрати певні документи.

Хто має право на ці кошти

Згідно з програмою, допомога передбачена малолітнім та неповнолітнім дітям загиблих/померлих захисників та волонтерів до досягнення ними повноліття, а в разі навчання на денній формі в установах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти — до кінця навчання у відповідних навчальних закладах, до досягнення 23 років (якщо не мають власних родин).

Сума виплати складає 5 тис грн і вона присвячена до Різдвяних свят, хоча подати заяву на неї потрібно до 1 листопада 2024 року.

Подати заяву та документи може один з батьків, представник або сама дитина, якщо досягла повноліття.

Список необхідних документів:

паспорт та витяг з реєстру територіальної громади (копія);

ідентифікаційний код (копія);

свідоцтво про народження (копія);

посвідчення встановленого зразка (копія);

довідка про взяття на облік дитини як внутрішньо переміщену особу (за наявності);

довідка про навчання (оригінал).

Куди потрібно звернутись

Заявники можуть принести документи та заяву в структурні підрозділи соціального захисту населення, де працівники мають до 1 листопада надіслати Департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації сформовані поіменні списки заявників з особистою інформацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким сім'ям в Україні отримати грошову допомогу. Заявки приймають до 1 листопада поточного року.