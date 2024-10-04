Детям в Украине выплатят денежную помощь к Рождественским праздникам: где именно

Есть фиксированный размер начисления

Некоторые семьи с детьми в Украине могут получить единовременную денежную помощь в 5 тысяч гривен. Заявление на начисление выплаты следует подать до 1 ноября.

Как говорится в Черновицкой областной военной администрации, выплаты предоставят для поддержки детей погибших или умерших военнослужащих и волонтеров. Им нужно будет собрать определенные документы.

Кто имеет право на эти средства

Согласно программе, помощь предусмотрена малолетним и несовершеннолетним детям погибших/умерших защитников и волонтеров до достижения ими совершеннолетия, а в случае обучения на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования до конца обучения в соответствующих учебных заведениях, до достижения 23 лет (если у них нет собственных семей).

Сумма выплаты составляет 5 тыс грн и она посвящена Рождественским праздникам, хотя подать заявление на нее нужно до 1 ноября 2024 года.

Подать заявление и документы может один из родителей, представитель или сам ребенок, если достиг совершеннолетия.

Список необходимых документов:

паспорт и выписку из реестра территориального общества (копия);

идентификационный код (копия);

свидетельство о рождении (копия);

удостоверение установленного образца (копия);

справка о взятии на учет ребенка как внутренне перемещенное лицо (при наличии);

справка об обучении (оригинал).

Куда следует обратиться

Заявители могут принести документы и заявление в структурные подразделения социальной защиты населения, где работники должны до 1 ноября прислать Департаменту соцзащиты населения областной военной администрации сформированы поименные списки заявителей с личной информацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым семьям в Украине получить денежную помощь. Заявки принимаются до 1 ноября текущего года.