Детям в Украине выплатят денежную помощь к Рождественским праздникам: где именно
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Есть фиксированный размер начисления
Некоторые семьи с детьми в Украине могут получить единовременную денежную помощь в 5 тысяч гривен. Заявление на начисление выплаты следует подать до 1 ноября.
Как говорится в Черновицкой областной военной администрации, выплаты предоставят для поддержки детей погибших или умерших военнослужащих и волонтеров. Им нужно будет собрать определенные документы.
Кто имеет право на эти средства
Согласно программе, помощь предусмотрена малолетним и несовершеннолетним детям погибших/умерших защитников и волонтеров до достижения ими совершеннолетия, а в случае обучения на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и высшего образования до конца обучения в соответствующих учебных заведениях, до достижения 23 лет (если у них нет собственных семей).
Сумма выплаты составляет 5 тыс грн и она посвящена Рождественским праздникам, хотя подать заявление на нее нужно до 1 ноября 2024 года.
Подать заявление и документы может один из родителей, представитель или сам ребенок, если достиг совершеннолетия.
Список необходимых документов:
- паспорт и выписку из реестра территориального общества (копия);
- идентификационный код (копия);
- свидетельство о рождении (копия);
- удостоверение установленного образца (копия);
- справка о взятии на учет ребенка как внутренне перемещенное лицо (при наличии);
- справка об обучении (оригинал).
Куда следует обратиться
Заявители могут принести документы и заявление в структурные подразделения социальной защиты населения, где работники должны до 1 ноября прислать Департаменту соцзащиты населения областной военной администрации сформированы поименные списки заявителей с личной информацией.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым семьям в Украине получить денежную помощь. Заявки принимаются до 1 ноября текущего года.