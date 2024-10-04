Держава може здійснити 5 різних виплат пораненим військовим: які саме

Деякі суми сягають 100 тис грн

Під час бойових дій військові можуть отримати поранення. У такому випадку їм можуть нарахувати 5 видів виплат від держави.

Перше нарахування, яке здійснюється військовим, це їх щомісячне грошове забезпечення. Сума залежить від останньої займаної посади перед пораненням, як повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Їм також щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, вони можуть отримати одноразову грошову компенсацію за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності. Таке ушкодження мало бути отримане під час захисту України або виконання обов’язків військової служби.

"Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення", — додали в ОТЦК.

Останньою виплатою є грошова допомога на оздоровлення. Її виплачуватимуть в розмірі місячного грошового забезпечення щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військовим планують здійснити до 45 тисяч гривень через поранення.