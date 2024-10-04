Государство может осуществить 5 различных выплат раненым военным: какие именно

Некоторые суммы достигают 100 тыс грн

Во время боевых действий военные могут получить ранения. В таком случае им могут насчитать 5 видов выплат от государства.

Первое начисление, производимое военным, это их ежемесячное денежное обеспечение. Сумма зависит от последней занимаемой должности перед ранением, сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

Им также ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения будут выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, они могут получить единовременную денежную компенсацию за любое повреждение здоровья, которое привело к потере трудоспособности или группе инвалидности. Такое повреждение должно быть получено при защите Украины или исполнении обязанностей военной службы.

"Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного довольствия", — добавили в ОТЦК.

Последней выплатой является помощь на оздоровление. Ее будут выплачивать в размере месячного денежного обеспечения каждый год, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военным планируют осуществить до 45 тысяч гривен из-за ранений.