Деякі українці можуть отримати тримісячну допомогу: кому її нарахують

Вона передбачена для однієї категорії осіб

Сім'ї з-поміж переселенців, які евакуювались на Дніпропетровщину, можуть отримати грошову допомогу. Вона виплачуватиметься протягом трьох місяців.

Сума допомоги складає 3600 гривень в розрахунку на один місяць. Про це повідомили у "Карітас-Спес Кам’янське".

Хто має право на таке нарахування

Багатоцільова грошова допомога призначена для родин, які евакуювалися на Дніпропетровщину менше ніж місяць тому. В межах програми сім’ї переселенців можуть отримати 3 600 гривень на людину протягом трьох місяців.

Водночас їм потрібно відповідати таким критеріям:

довідка ВПО повинна бути видана не більше 30 днів в місті Кам’янське або Кам’янській громаді. Також довідка може бути видана в інших громадах Дніпропетровщини, якщо ви зможете особисто приїхати на реєстрацію в Кам’янське.

не отримували та не реєструвалися на аналогічну грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень на людину з червня 2024 року.

прописка в паспорті — громади Донецької області, що входять до списку територій, на яких ведуться активні бойові дії або вже окуповані.

Якщо з'являться запитання, відповідь на них можна отримати, зателефонувавши в "Карітас-Спес Кам’янське": +380 (99) 555 4057.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму грошової допомоги можуть отримати жителі Донецької області після евакуації.