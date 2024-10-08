Некоторые украинцы могут получить трехмесячную помощь: кому ее насчитают

Она предусмотрена для одной категории лиц

Семьи из числа переселенцев, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить денежную помощь. Она будет выплачиваться в течение трех месяцев.

Сумма помощи составляет 3600 гривен в расчете на один месяц. Об этом сообщили в "Каритас-Спес Каменское".

Кто имеет право на такое начисление

Многоцелевая денежная помощь предназначена для семей, которые эвакуировались на Днепропетровщину менее месяца назад. В рамках программы семьи переселенцев могут получить 3600 гривен на человека в течение трех месяцев.

В то же время им нужно отвечать следующим критериям:

справка ВПЛ должна быть выдана не более 30 дней в городе Каменском или Каменском обществе. Также справка может быть выдана в других общинах Днепропетровщины, если вы сможете лично приехать на регистрацию в Каменском.

не получали и не регистрировались на аналогичную денежную помощь в размере 10800 гривен на человека с июня 2024 года.

прописка в паспорте – общины Донецкой области, входящие в список территорий, на которых ведутся активные боевые действия или уже оккупированные.

Если появятся вопросы, ответ на них можно получить, позвонив в "Каритас-Спес Каменское": +380 (99) 555 4057.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму денежной помощи могут получить жители Донецкой области после эвакуации.