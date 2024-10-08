Кому з військових нарахують від 10 до 20 тис грн: є умови

Документи можуть подати законні представники

Під час бойових дій військові можуть отримати поранення чи захворювання і через це їм передбачено нарахування виплат. Одні з таких здійснюються в Рівненській громаді.

Сума допомоги коливається в межах 10-20 тисяч гривень. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив в.о. міського голови Віктор Шакирзян.

Згідно з даними, наразі 54 військових, які отримати поранення, контузію, каліцтво або травму, розраховують на 20 тисяч гривень. Водночас 6 військовослужбовцям, які отримали захворювання, передбачені 10 тисяч гривень.

Шакирзян нагадує, що для нарахування такої виплати військовослужбовці або їх законні представники мають подати заяву та копії необхідних документів до Управління у справах ветеранів Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (Соборна,12 каб. 12, тел. 0671123218).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові в Україні у жовтні можуть отримати меншу суму грошового забезпечення.