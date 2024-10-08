У двух категорий пенсионеров могут забрать выплаты: почему и когда

Есть одно условие

В проекте госбюджета на следующий год предусмотрено, что некоторые категории лиц могут потерять свои ежемесячные выплаты. Это касается пенсионеров со статусом ВПЛ.

Денежные средства заберут у тех лиц, на банковских счетах которых не происходило никаких транзакций. Согласно статье 42 законопроекта "Государственный бюджет Украины на 2025 год".

Согласно решению Кабмина, в 2025 году средства с банковских счетов могут забрать у пенсионеров, которые:

получили статус переселенца до 24 февраля 2022, при условии, что на их счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.

После снятия пенсии, начисления выплаты на этот банковский счет больше не будет. Однако это не распространяется на счета, на которые наложен арест и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пожилых может получить социальную помощь в случае, если нет определенной нормы страхового стажа.