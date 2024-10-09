Курс может пересечь новый предел: каким ожидается доллар в октябре

В этом месяце также определятся вероятные показатели на конец года

Пока курс американской валюты на рынке не показывает больших колебаний. Есть вероятность, что ближе к концу октября колебания пересекут 42 гривны.

Как говорит начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, в течение этого месяца будут сформированы "курсовые ориентиры" уже на ноябрь и декабрь. Кроме того, в октябре также будет определен курс, который, возможно, ожидается в конце 2024 года.

Согласно его прогнозу, в конце второго месяца осени коридор колебания цены американской валюты прогнозируется в пределах 41,5–42,2 гривны. Общий курсовой рост не превысит 0,3-0,4%.

Курс доллара в Украине на 9 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 9 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,39 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1756 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара в Украине до 42 гривен в ближайшие дни.