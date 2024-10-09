В Украине резко упали цены на рыбу

Наведены три популярных вида продуктов

В Украине на некоторые виды рыб фиксируется снижение цен. Больше всего за месяц изменилась стоимость на карпа.

Однако есть один товар, на который, напротив, произошло удорожание. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Цена на карпа

В октябре карпа живого можно приобрести в среднем за 154,0 грн 1 килограмм. Месяцем ранее его ценник был выше на 25,13 гривны — 179,13 гривны.

В то же время 1 кг карпа потрошеного сейчас в среднем стоит 214,0 гривны, а в сентябре он был дороже на 15 гривен, то есть 229,0 гривны.

Стоимость сельди в магазинах

Средний ценник на сельдь слабосоленую составляет 171,0 гривны 1 кг. В сентябре стоимость была меньше на 1,52 гривны, то есть 169,48 гривны.

Цена на скумбрию в магазинах

В настоящее время средняя цена на свежемороженую скумбрию составляет 164,0 гривны килограмм. За месяц стоимость снизилась на 13,29 гривны, ведь в сентябре рыба стоила 177,29 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине может серьезно измениться цена на картофель.