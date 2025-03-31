Українців масово карають за порушення мобілізації: які світять штрафи

За кожну неявку по повістці передбачено санкції

За рішеннями суду менше ніж за рік було заблоковано 26 тисяч банківських рахунків громадян. Це стосується чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство та не сплатили накладені штрафи.

Про це повідомляє ТСН.ua. із посиланням на Міністерство юстиції України.

"Підкреслюємо, що рахунки були заблоковані після того, як відповідні рішення винесли суди", — зазначили у відомстві.

Чому кількість штрафів може зрости

Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується на мобілізаційному законодавстві, вважає, що кількість штрафів може суттєво збільшитися. За його словами, наразі 6 мільйонів чоловіків не оновили свої облікові дані, а 26 тисяч оштрафованих — це лише початок.

"Штрафи не стали системністю, але якщо президент підпише закон про заочні штрафи, то їхня кількість точно збільшиться в 3 — 5 рази", — наголосив юрист.

Як штрафують громадян

Наразі процедура притягнення до відповідальності передбачає обов’язковий виклик особи. Якщо вона не з’являється, суд може винести постанову про накладення штрафу.

За словами Сімутіна, технічно ТЦК може надсилати повістку кожні три дні або щотижня . За кожен випадок неявки передбачено штраф. Якщо людина систематично ігнорує повістки, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"За те, що людина не з’явилася після повістки, можуть притягувати до відповідальності безліч разів. Але за неуточнення облікових даних до відповідальності можна притягнути лише один раз", — підкреслив Сімутін.

Які суми штрафів накладають

Мінімальний штраф за порушення мобілізаційного законодавства становить 17 тисяч гривень. Однак, як зазначає адвокат, на практиці суди найчастіше застосовують максимальну санкцію — 25 500 гривень.

Крім того, боржники можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями. Якщо сума несплачених штрафів перевищить 160 тисяч гривень, виконавча служба може накласти арешт на рухоме або нерухоме майно порушника. Також нотаріуси зобов’язані відмовляти таким громадянам у здійсненні операцій з продажу майна, додає юрист.

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