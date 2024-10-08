Ще один популярний фрукт побив ціновий рекорд

Фермери хочуть закласти більшу частину товару в сховища

На українському ринку певний час дешевшали яблука, однак вже через місяць ціни знову поповзли вгору. Однією з причин позитивної тенденції на зимові сорти фрукта є скорочення пропозиції осінніх сортів.

Наразі цей товар можна придбати по 15-22 гривні 1 кілограм, але ціна коливається залежно від сорту, якості та обсягу партії. Тижнем раніше їх ціна була на 23% меншою, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами фахівців, здорожчання зимових сортів яблук спричинено скороченням пропозиції фруктів осінніх сортів, які своєю чергою найбільше мають високий попит. Водночас зросла торгівельна активність, адже відбулось зменшення обсягів фруктів та ягід з місцевих виробників. На відпускні ціни також вплине рішення виробників закласти основний обсяг яблук на зберігання.

Крім того, як зазначають аналітики, наразі яблука продаються в середньому на 36% дорожче, аніж торік. Тим часом наразі потові ціни на цей товар є найвищими за останні 7 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на малину також побила семирічний рекорд.