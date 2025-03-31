Пішла епоха. Windows замінить колір "синьому екрану смерті" (фото)

Зникне і легендарний смайлик ":(" та QR-код

Компанія Microsoft замініть у Windows синій "екран смерті" на зелений. Також буде і чорний варіант у деяких користувачів.

Про це компанія повідомляє в анонсі збірки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 у своєму блозі. Зазначається, що на бета-версіях Windows вже з'явились нові "екрани смерті".

Окрім зміни кольору, Microsoft ще прибрала з нової версії інтерфейсу смайлик ":(" і QR-код. Першими оновлення зможуть скористатись учасники програми попередньої оцінки на Windows 11 версії 24H2 та вище в каналах Beta, Dev та Canary.

Синій "екран смерті" Windows

"Пішла епоха! Windows позбавиться легендарного синього "екрана смерті", який з'являвся при критичному збої системи", — пишуть у мережі.

Як зазначила сама компанія Microsoft, новий "екран смерті" краще відповідає принципам дизайну Windows і виглядає менш лякаючим, особливо для нових користувачів.

Новий "екран смерті" Windows

Новий "екран смерті" Windows

Що відомо про "синій екран смерті"

Синій екран смерті (англ. Blue Screen of Death, BSoD) — назва повідомлення про критичну помилку операційної системи Microsoft Windows або ReactOS. Після появи цього повідомлення майже неможливо відновити нормальну працездатність системи, вона, як правило, передує перезавантаженню. Синій екран смерті часто ставав темою жартів і негативних зауважень щодо систем Microsoft Windows.

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