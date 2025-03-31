Залужний щиро відповів, чи збирається балотуватися на наступних виборах

Ексголовком каже, що відповідь у нього не змінилась

Валерій Залужний прокоментував чутки про його можливу участь у виборах в Україні. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії каже, що має закінчитись війна.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна. Зокрема питання стосувалось того, що він може піти на вибори з партією Зеленського, або що він, можливо, вирішив не брати участь у виборах узагалі.

Що каже сам Залужний

"Моя відповідь щодо цього не змінилася", — каже Залужний.

Зверніть увагу, раніше колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вже відповідав на питання, чи планує він балотуватися на виборах президента України. Він не заперечив такої можливості, проте наголосив, що зараз важливіше інше.

Залужний додав, що поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни. А про вибори думати не час.

"Різні чутки я не коментую", — наголосив він.

Додамо, "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням, чи дійсно є вірогідність появи в цьому списку ексголовкома Валерія Залужного. Нейромережа відповіла, що він дуже помітна фігура на політичній арені зараз. Його звільнення з посади головнокомандувача обурювало багатьох, адже в перший рік війни він збудував потужний авторитет серед українців. Громадяни сприймають його як компетентного та рішучого керівника, який добре проявив себе в кризовій ситуації. Військовий досвід Залужного на тлі війни — великий плюс. Але відсутність політичного досвіду на міжнародній арені — мінус. Навіть пропри це Залужний, на думку ШІ, має високий шанс стати кандидатом в президенти.

Можлива участь Залужного у виборах — що відомо

Чутки про те, що Валерій Залужний може взяти участь у виборах в Україні почали розширюватися ще на початку 2025 року. Вони виникли через його високу популярність серед українців та його роль як колишнього головнокомандувача Збройних сил України. Залужний не підтверджував свою участь у виборах.

У січний 2025 рік з'являється повідомлення про те, що Залужний міг стати серйозним конкурентом Володимиру Зеленському на майбутніх виборах. У той час у Зеленського вже було прийнято рішення про участь у виборах на другий термін, але ексголовком залишив загадку через свою популярність і невизначеність щодо його майбутніх планів.

На початку березня 2025 року чутки про участь Залужного у виборах продовжували розширюватися, його вважали реальним кандидатом, хоча він ухилився від прямої відповіді на питання щодо своєї участі у виборах. Він заявив, що поки що головним завданням є збереження держави.