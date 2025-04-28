У Росії дрони атакували стратегічний завод "Кремній Ел": чим він важливий

На підприємстві виготовляють електроніку для балістичних ракет

У ніч на 28 квітня Брянськ у Росії зазнав масованої атаки ударних безпілотників — у місті пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок удару було вражено стратегічно важливе оборонне підприємство "Кремній Ел".

"Телеграф" розповідає, що відомо про завод. "Кремній Ел" у Брянській області є одним із ключових підприємств у сфері мікроелектроніки, що спеціалізується на виробництві компонентів для військової техніки.

Його продукція включає напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі, які використовуються в системах ППО "Панцир" та ракетних комплексах в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400. У тому числі завод виготовляє електроніку для балістичних ракет "Іскандер-М".

"Кремний Ел" у Брянську

Територія підприємства

Значення заводу "Кремній Ел" для військово-промислового комплексу Росії підтверджується обсягами фінансування. Починаючи приблизно з 2010 року, підприємство щороку отримувало близько 5,5 мільйонів доларів інвестицій. У 2014 році завод відзвітував про вражаючі результати — з 2000 року обсяги випуску продукції зросли у вісім разів.

Тоді ж було оголошено конкретні виробничі показники: за обсягами випуску корпусних інтегральних схем та транзисторів "Кремній Ел" займав перше місце у Росії, а план на 2014 рік передбачав виробництво 7 мільйонів одиниць.

Після 2014 року фінансування заводу лише зросло — через необхідність терміново вирішувати завдання імпортозаміщення, пов'язані із західними санкціями. До 2019 року "Кремній Ел" отримав понад 160 мільйонів доларів (понад 1 мільярда рублів) для розвитку власних технологій.

Російські джерела також повідомляли, що завод опанував виробництво продукції за техпроцесом 500 нм із планами вдосконалити його до 350 нм. Для порівняння: на той момент провідні світові компанії вже виготовляли мікросхеми за стандартом 5 нм, що яскраво демонструє технологічне відставання РФ.

Окрім цього, "Кремній Ел" залучили до кількох стратегічних дослідно-конструкторських проєктів під назвами "Агрофон", "Агрономія" та "Силовик-5". Попри сільськогосподарські асоціації в їхніх назвах, ці програми не мали жодного стосунку до аграрного сектору чи енергетики. Насправді йшлося про частину федеральної програми "Альтернатива", спрямованої на створення новітніх радарних систем із використанням активних фазованих антенних решіток для потреб ППО, авіації та військового флоту.

Потужності виробництва

Основні види продукції заводу

Нагадуємо, що "Кремній Ел" атакували безпілотниками декілька разів з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Перша атака на завод відбулася у вересні 2023 року — тоді дрони завдали ударів по будівлях підприємства, спричинивши пошкодження інфраструктури.

Уже 29 грудня того ж року українські безпілотники завдали повторного удару, причому цього разу наслідки були серйознішими: роботу заводу довелося тимчасово призупинити.

В кінці червня 2024 року "Кремній Ел" знову зазнав шкоди внаслідок атаки БПЛА, яка пошкодила виробничий корпус. Вибухи на підприємстві також лунали в жовтні 2024 року.

На початку грудня 2024 року нова хвиля ударів дронів знову паралізувала роботу заводу, що змусило керівництво підприємства звертатися до російських чиновників зі скаргами. Постійні руйнування унеможливили своєчасне виконання державного оборонного замовлення.

Також удар на "Кремній Ел" був і у січні 2025 року. Потужна атака безпілотників знову вивела з ладу виробничі потужності заводу, який щойно намагався відновити діяльність після попередніх пошкоджень.