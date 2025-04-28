Найбільший гіпермаркет України не працює: що кажуть клієнтам (оновлено)

"Телеграф" дізнався, яка причина

ТЦ "ЕпіцентрК" та супермаркети Епіцентр-Експрес тимчасово не працюють 28 квітня. Технічні проблеми спостерігаються по всій мережі.

"Телеграф" звернувся у службу підтримки. Там відповіли, що проводять роботи з покращення функціоналу. У зв’язку з цим цей сервіс недоступний.

"Зараз ми проводимо роботи з покращення функціоналу. У зв’язку з цим цей сервіс тимчасово недоступний. Ми стараємось бути кращими для Вас", — йдеться у повідомленні.

UPD: У компанії відповіли клієнтам, що робота відновлюється. Що цікаво, слова з чат-боту та офіційного коментаря чомусь відрізняються.

"Шановні партнери та клієнти. Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про збій

Місцеві пабліки Києва пишуть, що мережа гіпермаркетів "Епіцентр" нібито зазнала потужної хакерської атаки вночі. Станом на 8 ранку в жодному з магазинів Києва неможливо придбати будь-який товар. З інших міст надходить така сама інформація. ІТ спеціалісти поки не повідомляють термінів усунення проблем. Офіційного коментаря компанії поки немає.

Нагадаємо, 26 квітня 2025 року, українці натрапили на серйозні перебої в роботі банківських сервісів та популярних онлайн-додатків. У соціальних мережах активно поширюється інформація про те, що не проходять оплати картками в магазинах, метро, а також через Apple Pay та Google Pay.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Telegram стався великий збій, що вплинув на користувачів в Україні та Росії. Багато людей скаржилися на труднощі з використанням додатка.