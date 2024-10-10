В Украине некоторым семьям насчитают более 11 тыс грн помощи

Суммы значительно отличаются

В Украине семьи, установившие опеку над ребенком, могут оформить денежную помощь до почти 11,2 тысячи гривен.

Как пишут в Министерстве социальной политики Украины, соответствующая выплата адресована опекуну, однако деньги являются собственностью ребенка. Эти средства можно накапливать на детском счете, пока несовершеннолетний не сможет сам ими пользоваться.

В то же время помощь может использоваться опекуном на текущие нужды, но ему нужно каждые 3 месяца представлять отчет об израсходованных суммах.

В 2024 году размер выплат на детей, над которыми установлена опека, составляет:

дети до шести лет — 6,407 тыс. гривен (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

дети до шести лет с инвалидностью – 8,97 тыс. гривен (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

дети от шести до 18 лет – 7,99 тыс. гривен (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от шести до 18 лет – 11,186 тыс. гривен (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из родителей насчитают почти 16 тысяч гривен.