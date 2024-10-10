Пенсия за полгода одним платежом: при каком условии ее можно получить

Пенсионный фонд объяснил, как это сделать

Украина продолжает выплачивать пожилым лицам пенсионные выплаты. Некоторые из них могут получить 6-месячное начисление.

Такую возможность имеют те граждане, которые решили уехать за границу на постоянное место жительства. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сумма зависит от размера пенсии. Это начисление производится в месяце, следующем за месяцем снятия пенсионера с учета и переводятся на пенсионную карточку пенсионера.

Для получения такой выплаты пенсионеру следует обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины и подать заявление. Кроме него лицу нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров будет получать автоматическую помощь к своим выплатам до конца текущего года.