Как отсрочка пенсии влияет на ее размер: есть проценты для расчета

Сумма точно изменится

В Украине граждане могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Однако если пожилой человек будет продолжать работать, то дополнительный период страхового стажа повлияет на размер будущей выплаты.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, пенсия по возрасту для лиц, изъявивших желание работать после получения права на выход на отдых, назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения назначения выплаты.

При оформлении пенсии с отсрочкой ее сумма увеличивается следующим образом:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Для расчета такой выплаты берутся только полные месяцы работы, а повышения выплаты за неполный месяц не происходит.

Для отсрочки пенсии заявитель должен обратиться с уведомлением в ПФУ до достижения пенсионного возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова сумма максимальной пенсии в Украине.