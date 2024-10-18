Где военным или их семьям будут выплачивать ежемесячную помощь в более чем в 60 тыс. грн

Размер выплаты зависит от категории уязвимости

Защитники в Украине имеют право на ежемесячные денежные выплаты, а также помощи. Киевщина в этом году выделила более 165 млн грн в поддержку военных, ветеранов и семей погибших бойцов.

Максимальная сумма денежной помощи составляет 60 600 гривен. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, по сравнению с прошлым годом сумма финансирования помощи выросла почти вдвое. Поэтому в этом году будут следующие выплаты:

45,4 тыс. грн — ежегодная единовременная помощь семьям погибших защитников и семьям Героев Небесной Сотни;

60,6 тыс. грн — одноразовая денежная помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность I группы;

45,4 тыс. грн — одноразовая денежная помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность II группы;

30,2 тыс. грн — одноразовая денежная помощь защитникам и защитницам, имеющим инвалидность ІІІ группы;

6 тыс. грн — детям, один из родителей которых погиб, защищая Родину и детям Героев Небесной Сотни;

9 тыс. грн — детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, один из родителей которых погиб, защищая страну.

В то же время, Киевской областью предусмотрено компенсирование расходов на приобретение лекарств, не входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также недельное пребывание защитников в реабилитационных учреждениях и санаториях для защитников и членов погибших воинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семьям ветеранов могут выплатить помощь на похороны.