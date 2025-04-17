У Росії паніка: місцеві впевнені, що корейські заробітчани поїдають собак

Місцеві чиновники пішли на відчайдушний крок

Росіяни у Владивостоці панікують через зникнення своїх собак і звинувачують у цьому робітників з Північної Кореї. Місцева влада змушена була терміново заспокоювати жителів і доводити, що корейці не їдять їхніх домашніх улюбленців.

Чиновники навіть зняли відео на будівельному майданчику, де працюють північнокорейці. За інформацією The Telegraph, це сталося після того, як місцеві жителі самі прийшли туди з перевіркою.

На відео, знятому російським чиновником, видно північнокорейських робітників, які гладять собаку на будівельному майданчику. Вказуючи на горщик з червоною рідиною, чиновник пояснює: "Там немає крові, це просто гостре кімчі". Він підкреслює, що це "не кафе, а робочий табір".

Варто зазначити, що в Північній Кореї собаче м'ясо вважають делікатесом. Там його часто готують у вигляді гострого рагу "дангогі" (що означає "солодке м'ясо"), особливо популярного влітку. Північнокорейці вірять, що таке м'ясо додає сил та підвищує чоловічу потенцію.

Робітники з КНДР працюють у Росії, попри заборону ООН, ухвалену в 2017 році. Резолюція 2371 забороняє країнам наймати північнокорейських робітників, але Росія, хоч і підписала документ, схоже, ігнорує його, пише видання.

Брак робочої сили в Росії посилився через війну проти України, бо багатьох працівників забрали до армії. Північна Корея, яка зміцнила відносини з Кремлем після повномасштабного вторгнення, відправила до 12 тисяч своїх військових, щоб допомогти росіянам у Курській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії намагаються приховати правду про полонених корейців, але незграбно і запізно. Перші повідомлення про взяття солдатів КНДР у полон з'явились ще у січні 2025.