Китай постачає зброю Росії для війни проти України, - Зеленський

Україна має докази

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка та СБУ отримали інформацію про постачання зброї з Китаю до Росії, а також про можливе виробництво китайської зброї на російській території.

"Важлива не дуже приємна інформація. Ми нарешті отримали інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію. Дуже детально ми зможемо сказати про це наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — сказав президент під час брифінгу для медіа, передає "Суспільне".

Ця заява прозвучала на тлі нещодавно оголошеної угоди з США. Детальніша інформація про китайські поставки зброї та виробництво очікується наступного тижня.

Нещодавно СБУ допитала двох полонених громадян Китаю, яких Росія залучила до бойових дій проти України. Відео допиту опублікував президент Зеленський у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що загалом є підтверджена інформація про понад 150 громадян КНР, які воюють на боці Росії у війні проти України.

Під час допиту один із полонених представився як Чжан Женьбо з китайської провінції Цзянсі. За його словами, він не мав жодного бойового досвіду і потрапив у полон під час першого ж бою.

Раніше "Телеграф" також писав, що китайські полонені розповіли про службу у ВС РФ. За словами китайців, більшість росіян трималися від них осторонь.