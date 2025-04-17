Російський мільярдер націлився на золото папуасів, але дещо пішло не за планом

Надто глибоко копнув

Компанію, яка частково належить санкційному мільярдеру Алішеру Усманову, звинувачують у незаконному глибоководному видобутку біля берегів Папуа-Нової Гвінеї. Судно MV Coco, що працює на компанію Deep Sea Mining Finance (DSMF), видобуло втричі більше руди, ніж було дозволено місцевою владою.

За даними Scientific American, екіпаж судна видобув близько 600 тонн руди з кожної з чотирьох ділянок морського дна, хоча Управління мінеральних ресурсів Папуа-Нової Гвінеї (MRA) давало дозвіл лише на 200 тонн для тестового видобутку.

Проєкт Solwara 1 розпочався ще 2006 року за участі компанії Nautilus Minerals, у яку Усманов інвестував, отримавши 21% акцій. Це мав бути перший у світі промисловий проєкт з видобутку міді та золота з морського дна на глибині 1600 метрів, приблизно за 30 км від берегів острова Нова Ірландія. Після банкрутства Nautilus Minerals права на родовища перейшли до DSMF, співвласниками якої є Усманов та оманський мільярдер Мохаммед Аль Барвані.

Голова MRA Джеррі Гаррі заявив, що співробітники агентства не були присутні на борту Coco, як це передбачено правилами, і він сам не знав про діяльність судна в Бісмарковому морі. Місцеві юристи стверджують, що документація щодо проєкту – екологічний дозвіл на термін 25 років та ліцензія на розробку родовища – не була оприлюднена, всупереч конституційним вимогам про прозорість.

DSMF закидають відсутність актуального екологічного висновку, плану управління ризиками та стратегії реагування на надзвичайні ситуації. Екологи стверджують про загрозу для прибережних громад, які залежать від морських ресурсів.

Керівництво DSMF має сумнівну репутацію. CEO компанії Крістофер Джордінсон раніше відбував тюремне ув'язнення терміном в 2 роки за інсайдерську торгівлю, а співзасновник Матіас Боллігер був позбавлений права обіймати керівні посади на острові Мен.

Інший акціонер компанії, Мохаммед Аль Барвані, також фігурував у кількох скандалах. Його дочірня компанія якимось дивом отримала дозвіл на видобуток біля берегів Намібії без належного екологічного обстеження. У 2022 році його судноверф Oceanco оштрафували за використання нелегальної деревини під час будівництва яхти для Джеффа Безоса. Крім того, бізнесмен був причетний до шахрайської схеми з акціями Jammin' Java.

"Ми, охоронці архіпелагу Бісмарка, понад десять років боремося з глибоководним видобутком. Ми вимагаємо від уряду негайно анулювати ліцензію DSMF і припинити видачу будь-яких дозволів на видобуток з дна моря", – заявив представник руху Alliance of Solwara Warriors Джонатан Месулам.

У 2023 році судно MV Coco стало об'єктом масштабної міжнародної акції Greenpeace. Понад 200 годин активісти використовували каяки та піднімалися на борт, щоб привернути увагу до екологічно небезпечної діяльності компанії.

Алішер Усманов

Довідка. Алішер Бурханович Усманов — російський підприємець і мільярдер узбецького походження. Народився 9 вересня 1953 року в місті Чуст, Узбецька РСР.

Усманов є одним з найбагатших бізнесменів Росії, засновником USM Holdings, який контролює активи в металургійній, гірничодобувній, телекомунікаційній та інтернет-індустріях. Був колишнім власником значного пакета акцій футбольного клубу "Арсенал" (Лондон) та засновником благодійного фонду "Мистецтво, наука і спорт". Також обіймав посаду президента Міжнародної федерації фехтування з 2008 по 2022 рік.

Його бізнес-імперія складається з таких компаній як "Металоінвест" (металургія та гірничодобувна промисловість), "МегаФон" (телекомунікації), Mail.ru Group (інтернет-компанія). У 2022 році потрапив під санкції США, Великобританії та ЄС через російське вторгнення в Україну. За різними оцінками його статки оцінюються в кілька мільярдів доларів, що робить його одним із найбагатших людей Росії.

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