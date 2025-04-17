Виросте великою та солодкою: підгодуйте моркву цим настоєм після сходів

Овочі вимагають особливого догляду, щоб порадувати врожаєм

Морква — одна з найпопулярніших та невибагливих городніх культур, яку вирощують практично на кожній ділянці. Щоб отримати великі та солодкі коренеплоди, важливо не тільки вибрати сприятливі дати для її посадки, а й правильно використовувати добрива.

Коли з’являться сходи, моркву обов’язково потрібно підгодувати. І найкраще для цього використовувати органічні добрива, докладніше про це розказано у матеріалі Actualno.

Чим і коли слід підгодовувати моркву

Після появи сходів рослинам особливо необхідні поживні речовини для активного росту та формування міцного бадилля — саме воно відповідає за накопичення цукрів у коренеплоді. У цей період потрібно збагачувати ґрунт, щоб молоді сіянці ставали міцнішими, а врожайність підвищувалася.

Городникам радять удобрювати моркву настоєм із бур’янів. Можна використовувати будь-які бур’яни, які ростуть на городі, наприклад, лопухи, кропиву, подорожник або кульбаби.

Для приготування настою потрібно взяти каструлю, заповнити її 1/3 частину бур’янами, попередньо їх подрібнивши, і залити до верху водою. Залишити її на сонці на 5-10 днів, щоб прискорити процес бродіння. Коли настій почне пінитися і потемніє — він готовий.

Чим і коли найкраще удобрювати моркву, Фото: freepik

Далі настій потрібно розвести водою (на 1 літр настою — 10 літрів води). Поливати овочі слід під корінь, але краще ввечері або в похмуру погоду.

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