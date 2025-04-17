Українець наперед відзначив Великдень та його депортувала на батьківщину польська поліція: що він накоїв

Правопорушнику заборонили в’їзд до Шенгенської зони на 10 років

Поліція польського Стшельце затримала громадянина України, який перебував за кермом автомобіля Skoda у стані алкогольного сп’яніння. Це було не перше порушення закону. Чоловіку було винесено ухвалу суду, яка забороняє йому керувати автомобілем.

Крім того, 37-річного чоловіка було оголошено в розшук для винесення йому вироку про ув’язнення. Про це повідомляє поліція Польщі.

Декілька днів тому співробітники дорожньої поліції зупинили водія автомобіля Skoda для перевірки на одній із вулиць Стшельце. За кермом автомобіля був 37-річний громадянин України. Правоохоронці одразу відчули запах алкоголю. Тест на алкоголь показав більше однієї проміле алкоголю.

Зазначається, що проблеми правопорушника не закінчилися з проходженням тесту на тверезість, оскільки поліція встановила, що він має судову заборону на керування транспортними засобами. 2023 року чоловіка вже ловили за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, громадянина України розшукували для відбування 30-денного ув’язнення.

Польські поліцейські передали чоловіка співробітникам прикордонної служби, які його депортували в Україну. Тепер йому заборонено в’їзд до Шенгенської зони протягом 10 років.

Раніше громадянина України депортували зі Словаччини. Його підозрювали в участі у підготовці державного перевороту.