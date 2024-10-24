Чого очікувати від курсу долара в Україні до кінця робочого тижня

З'явився актуальний прогноз

На українському ринку очікується збільшення пропозиції американської валюти. Експерт поділився прогнозом щодо курсу долара до кінця поточного тижня.

За словами аналітика Олексія Козирева, показники в банках перебуватимуть в межах від 40,80 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,05 до 41,65 гривні. Про це йдеться на сайті Мінфін.

"Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 15 до 25 копійок, а за євро — у межах від 20 до 30 копійок", — зазначив він.

Водночас, як каже аналітик, на міжбанку курс долара коливатиметься від 41,05 гривень до 41,50 гривень.

Козирев також очікує на збільшення пропозиції американської валюти на ринку, однак загальний попит на валюту все одно перевищуватиме. Дефіцит буде закриватись Нацбанком за допомогою інтервенцій (Ред. Валютна інтервенція — значний разовий цілеспрямований вплив Національного банку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти).

Курс долара в Україні станом на 24 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 24 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,46 (купівля) та 41,52 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2739 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в кінці осені в Україні.