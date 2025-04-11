В Україні розробили нову валюту для школярів: як це буде працювати

Це перетворить освіту з рутини на досвід

Освітній проєкт "Мрія" оголосив про запуск масштабної гейміфікації вже у 2025 році. Її головна мета — зробити навчання не нудним обов’язком, а захопливою грою, яка мотивує дітей вчитися, досліджувати й розвиватися.

Як повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, одним з найцікавіших нововведень стане внутрішня валюта — "мрійки", за яку учні зможуть отримувати реальні подарунки й враження.

За що можна буде отримати ці бали

Насамперед — за систематичне виконання домашніх завдань. Механіка нагадуватиме streak у Duolingo: учні збиратимуть "вогники" за послідовну активність і наполегливість.

До того ж, на платформі з’являться "кмітливки" — короткі щоденні вікторини, адаптовані під вік дитини. Теми для завдань школярі зможуть вибирати самостійно, орієнтуючись на власні інтереси. У бонусному розділі діти також зароблятимуть мрійки, переглядаючи пізнавальні відео та проходячи тематичні тести.

Куди їх витратити

Назбирані бали можна буде обмінювати на приємні й корисні подарунки:

квитки в кіно;

участь у майстеркласах;

VR-квести;

онлайн-курси з програмування, англійської мови або розвитку "м’яких" навичок.

"Це перетворює освіту з рутини на досвід. Діти втягуються, розвиваються й отримують за це реальну винагороду", — додав Михайло Федоров.

"Мрія" вже об’єднала навколо себе перших партнерів, які підтримали нову ініціативу. Серед них — Київстар ТБ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кіно, Замкнені та інші компанії, які повірили в силу сучасної освіти.

Ознайомитися детально з сайтом можна за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві хочуть створити мережу академічних ліцеїв. Йдеться про перетворення існуючих середніх шкіл на профільні гімназії та ліцеї, проте ініціатива зачепить не всі навчальні заклади.