Один з борщових овочів дорожчає і є ймовірність подальшого росту цін

Є актуальні ціни в магазинах

В Україні у найближчі місяці очікується здорожчання популярних продуктів, зокрема ціни піднімуться на хлібобулочні вироби, фрукти та овочі. Наразі вартість поступово збільшується на ріпчасту цибулю.

Основною причиною позитивної тенденції є низька врожайність, яка виникла внаслідок погодних умов — аномальної спеки та нестабільних опадів. Про це повідомила Анна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові "Телеграфу".

Водночас, за словами експертки, ціни також збільшились через зростання витрат на виробництво, а саме внаслідок здорожчання добрива, палива та енергії, однак попит на цибулю залишається стабільним.

"Це пов'язано з тим, що цибуля є основним інгредієнтом в багатьох стравах, і українці не можуть відмовитися від її використання. Проте за останній рік споживачі можуть купувати менші обсяги або шукати більш доступні варіанти на ринку, такі як імпортована цибуля або продукція нижчої якості", — каже керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Вона прогнозує, що є ймовірність подальшого здорожчання товару в найближчі місяці, адже пропозиція на внутрішньому ринку є обмеженою. Однак ціни можуть стабілізуватись ближче до весни, коли на ринок поступить перший врожай нового сезону.

Ціни на цибулю в Україні

Середня вартість за кілограм цибулі ріпчастої на оптовому ринку "Шувар" у Львові складає нині 14,5 грн. Порівняно з минулим роком це на 38% вище, тобто вона коштувала 10,5 грн/кг.

Згідно з даними сайту "Мінфін", наразі середня вартість на цибулю ріпчасту складає 16,97 гривні, але місяцем раніше вона була нижча на 1,84 гривні, тобто становила 15,13 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку в Україні дорожчатиме м'ясо і ціна на деякі види продукції виросте до 15%.