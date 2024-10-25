Один из борщевых овощей дорожает и есть вероятность дальнейшего роста цен

Есть актуальные цены в магазинах

В Украине в ближайшие месяцы ожидается подорожание популярных продуктов, в частности, цены поднимутся на хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В настоящее время стоимость постепенно увеличивается на репчатый лук.

Основная причина положительной тенденции есть низкая урожайность, возникшая в результате погодных условий — аномальной жары и нестабильных осадков. Об этом сообщила Анна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове "Телеграф".

В то же время, по словам эксперта, цены также увеличились из-за роста затрат на производство, а именно в результате удорожания удобрения, топлива и энергии, однако спрос на лук остается стабильным.

"Это связано с тем, что лук является основным ингредиентом во многих блюдах, и украинцы не могут отказаться от его использования. Однако за последний год потребители могут покупать меньшие объемы или искать более доступные варианты на рынке, такие как импортированный лук или продукция ниже качества", — говорит руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

Она прогнозирует, что есть вероятность дальнейшего подорожания товара в ближайшие месяцы, ведь предложение на внутреннем рынке ограничено. Однако цены могут стабилизироваться ближе к весне, когда на рынок поступит первый урожай нового сезона.

Цены на лук в Украине

Средняя стоимость за килограмм репчатого лука на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет сейчас 14,5 грн. По сравнению с прошлым годом это на 38% выше, то есть он стоил 10,5 грн/кг.

Согласно данным сайта "Минфин", средняя стоимость на лук репчатый составляет 16,97 гривны, но месяцем ранее она была ниже на 1,84 гривны, то есть составляла 15,13 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что зимой в Украине будет дорожать мясо и цена на некоторые виды продукции вырастет до 15%.