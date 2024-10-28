Курс завмер: чи дорожчатиме долар на поточному тижні

У гривні може бути новий етап девальвації

Упродовж поточного тижня на валютному ринку України не очікується значних змін в показниках. Курс долара зафіксувався на одному рівні через президентські вибори в США.

Протягом минулого тижня на ринку також не буде різких коливань, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН. Тож і з 28 жовтня по 3 листопада також не очікується серйозних змін.

"Схоже, що наш ринок завмер в очікуванні виборів президента у Сполучених Штатах Америки, які, нагадаю, призначені на 5 листопада, а їхні підсумки можуть бути відомі вже 6 листопада. Результат матиме велике значення для подальшої допомоги Україні у її протистоянні з країною-агресором", — каже він.

Тож, тільки після виборів можна буде давати прогноз щодо курсу долара. Пендзин додає, що зміни точно будуть, і є ймовірність, що вони не будуть позитивними для гривні.

Курс долара в Україні станом на 28 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 28 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,50 (купівля) та 41,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3135 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме долар в Україні протягом листопада поточного року.