Курс замер: будет ли дорожать доллар на текущей неделе

У гривны может быть новый этап девальвации

В течение этой недели на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений в показателях. Курс доллара зафиксировался на одном уровне из-за президентских выборов в США.

На прошлой неделе на рынке также не будет резких колебаний, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт ТСН. Так что и с 28 октября по 3 ноября также не ожидается серьезных изменений.

"Похоже, наш рынок замер в ожидании выборов президента в Соединенных Штатах Америки, которые, напомню, назначены на 5 ноября, а их итоги могут быть известны уже 6 ноября. Результат будет иметь большое значение для дальнейшей помощи Украине в ее противостоянии со страной-агрессором", – говорит он.

Так что, только после выборов можно будет давать прогноз относительно курса доллара. Пендзин добавляет, что изменения точно будут и есть вероятность, что они не будут положительными для гривны.

Курс доллара в Украине на 28 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 28 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,50 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3135 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько будет стоить доллар в Украине в течение ноября текущего года.