Качки влаштували собі курорт посеред міста: курйозне відео

Пернаті вирішили влаштувати собі Венецію по-українськи

Проблеми зі станом дорожнього покриття в Україні, схоже, зовсім не турбують пернатих мешканців міст. У Кропивницькому місцеві жителі зафіксували на відео незвичайну картину: качки уподобали величезну калюжу на вулиці Шульгіних і плавають у ній наче в справжньому озері.

"Вже навіть пернаті не можуть зрозуміти, це Кропивницький чи Венеція", – жартують очевидці. Вони поділилися цими кадрами в соцмережах, пише "Труха".

Відео традиційно швидко викликало жваве обговорення серед місцевих мешканців і не тільки. Коментатори не приховують свого обурення станом міських доріг і незадовільною роботою міської влади. "Меру байдуже на місто від слова взагалі", – обурюється один із коментаторів.

"Калюжа свіжа, а в зас@аній річці вже навіть мікроби повиздихали!!!" – емоційно висловлюється інша мешканка міста. Втім, деякі кропивничани намагаються знайти в ситуації позитивні моменти: "Хоч комусь кайфово", "Ну все, влітку їдемо на відпочинок до калюжі", "Це потужно".

Є й ті, хто згадує власний досвід: "Я пам'ятаю, як у селі брат з гусаком не поділив калюжу, бійка була така, що досі згадуємо. Бабуся потім брата в балію садила та купала, а дід казав: "Не кричи на дитину, то гусак Васька винен".

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